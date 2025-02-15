مقابل إدخال "الكرفانات" لغزة.. إسرائيل تطالب بتمديد المرحلة الأولى من صفقة الأسرى

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم السبت، إن إسرائيل تطالب بتمديد المرحلة الأولى من الصفقة لتشمل دفعة تبادل إضافية.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان لإجراء عملية تبادل إضافية خلال الأيام المقبلة، موضحة أن الضغط يهدف لإطلاق سراح الأسرى الستة الأحياء المشمولين بالمرحلة الأولى الأسبوع المقبل.

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع، أن تل أبيب ستقبل إدخال البيوت المتنقلة لغزة إذا تم إطلاق سراح الأسرى الستة.

وأوضحت القناة 13، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث المبادرة مع قادة الأجهزة الأمنية، بينما سيبحث الكابينت المرحلة الثانية خلال أيام.