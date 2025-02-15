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وزير الخارجية السوري: هضبة الجولان أرض سورية ولا يملك أحد أن يمنحها لأحد

08:34 م السبت 15 فبراير 2025

أسعد حسن الشيباني

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وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم السبت، إنه هضبة الجولان أرض سورية ولا يملك أحد أن يمنحها لأحد.

وأوضح الشيباني، أنه لم يقم أحد بشيء لنظام الرئيس السابق بشار الأسد منذ 60 عاما و"الآن نضع نظاما لتمثيل الشعب السوري".

وعبّر الشيباني، عن تفاجئه من تشاؤم المجتمع الدولي بشأن سوريا، موضحا أن الإدارة الجديدة ورثت اقتصادا مدمرا من نظام الأسد وتعمل على إصلاحه وتحتاج إلى دعم من المجتمع الدولي.

وأشار الشيباني، إلى أن إعادة تشكيل العلاقة مع روسيا تعود إلى الشعب السوري، مضيفا "لدينا مصالح مشتركة مع الولايات المتحدة ونتطلع لعلاقات جيدة مع الإدارة الجديدة".

وأكد وزير الخارجية السوري، أن الحكومة الجديدة حريصة على تحقيق العدالة الانتقالية لمنع الانتقام والانجرار للحرب الأهلية، مشيرا إلى أنها ستمضي قدما على طريق العدالة الانتقالية والمصالحة.

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أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري هضبة الجولان بشار الأسد
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