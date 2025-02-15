إعلام عبري إسرائيل تطالب بتمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة

وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن إسرائيل طلبت تمديد المرحلة الأولى من الصفقة لتشمل دفعة تبادل إضافية.

وكان قيادي في حركة حماس قد أكد لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، أن الحركة تتوقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطلع الأسبوع القادم، موضحًا أن "الوسطاء يواصلون المباحثات في هذا الشأن".

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، 3 أسرى إسرائيليين للجنة الدولية لهيئة الصليب الأحمر الدولي في مدينة خان يونس بقطاع غزة، ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وقد سلمت حركة حماس حتى الآن 19 أسيرًا إسرائيليًا ضمن 6 دفعات (غير 5 أسرى يحملون الجنسية التايلاندية تم الإفراج عنهم في اتفقا منفصل)، ومن المفترض الإفراج عن 14 آخرين.

وبموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي تمتد ستة أسابيع، بين إسرائيل وحماس، ستقوم الحركة بإطلاق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا، تشمل جميع النساء (سواء كنّ عسكريات أو مدنيات)، والأطفال، والرجال فوق سن الخمسين.

وتتضمن تلك المرحلة دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة يوميًا أثناء وقف إطلاق النار، منها 50 شاحنة تحمل وقودًا، مع تخصيص 300 شاحنة للشمال حيث الظروف الإنسانية صعبة للغاية.