سوريا: نتطلع لإنشاء علاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة

وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، "نتطلع لأن تكون لدينا علاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة"، موضحًا أن العقوبات المفروضة على سوريا تكبل أيدي الشعب.

وأضاف، ورثنا من نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد نظامًا مدمرًا، مشيرًا إلى أن رواتب المواطنين منخفضة للغاية.

وبخصوص الحكومة السورية، قال الشيباني، اليوم السبت، إن الحكومة السورية ستكون مبنية على الكفاءة وتهدف إلى خدمة الشعب.

وأكد أن التنوع في سوريا يدعم قوتها والعالم سيتفاجأ بوعي السوريين في قضية تمثيل أنفسهم، مضيفًا "قمنا بخطوات ناجحة واتفقنا مع المجموعات المسلحة للدخول في الجيش الوطني".

وأشار وزير الخارجية إلى أن الشعب السوري انتظر المجتمع الدولي 14 عامًا ولم يقدم له أي شيء، موضحًا أن الشعب السوري يحتاج إلى فرصة لتمثيل نفسه.

وتابع أن أكبر إنجاز في سوريا هو الانتصار الأخير الذي تحقق دون تدمير مدن أو تدخل.