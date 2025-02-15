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إعلام عبري: استهداف مركبة تقل عنصرًا بارزًا في حزب الله بمسيرة

08:19 م السبت 15 فبراير 2025

طائرة مسيرة

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وكالات

قالت القناة 14 العبرية، اليوم السبت، إن مسيرة استهدفت مركبة تقل عنصرا بارزا في حزب الله تابعا للوحدة المسؤولة عن إطلاق طائرة مسيرة تجاه إسرائيل الأسبوع الماضي.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت، بأن الطيران المسيّر الإسرائيلي حلّق بكثافة في أجواء بيروت وضواحيها.

وأشارت إلى أن مسيّرات إسرائيلية حلقت بشكل مكثف ولافت في أجواء بلدات الدوير، وجيشيت، ومرج حاروف، وتول، وعبا، في النبطية، على علو منخفض.

وفي السياق، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتي نسف لعدد من المنازل في بلدة يارون بقضاء بنت حبيل.

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