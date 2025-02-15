إعلان

رئيس الأركان الإسرائيلي: لا تنخدعوا بمشاهد عناصر حماس خلال مراسم تسليم الأسرى بغزة

08:18 م السبت 15 فبراير 2025

رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير لقوات من الكوماندوز البحري بجيش الاحتلال، اليوم السبت: "لا تنخدعوا بمشاهد عناصر حماس خلال مراسم تسليم الأسرى في غزة".
وزعم زامير خلال حديثه لقوات الكوماندوز البحري، أن عناصر حماس كانوا يخشون مواجهتهم قبل وقف إطلاق النار.
وكانت حرطة حماس سلمت أسرى الاحتلال، وسط عروض عسكرية لعناصرها الذين ارتدى بعضهم الزي العسكري وأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وسلمت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة "حماس"، إلى أسير إسرائيلي أفرج عنه اليوم ضمن صفقة تبادل، مجسمًا لساعة رملية كتب عليه "الوقت ينفذ" خلال مراسم الإفراج عن الأسرى الثلاثة.
وسلّمت كتائب القسام، اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في خان يونس بغزة.
وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بوصول المروحية الأولى ضمن الاستعدادات لاستقبال الأسرى الإسرائيليين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيال زامير حماس تسليم الأسرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انتهت المهلة ولم يفرج عن جميع الأسرى.. ماذا فعل ترامب بعد تسليم حماس 3 محتجزين فقط؟
موجات بادرة واضطراب طقس.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة
مواليد كفر الشيخ وعنده 51 سنة.. معلومات وصور لـ"سفاح المعمورة" بالإسكندرية