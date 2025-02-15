رئيس الأركان الإسرائيلي: لا تنخدعوا بمشاهد عناصر حماس خلال مراسم تسليم الأسرى بغزة

وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير لقوات من الكوماندوز البحري بجيش الاحتلال، اليوم السبت: "لا تنخدعوا بمشاهد عناصر حماس خلال مراسم تسليم الأسرى في غزة".

وزعم زامير خلال حديثه لقوات الكوماندوز البحري، أن عناصر حماس كانوا يخشون مواجهتهم قبل وقف إطلاق النار.

وكانت حرطة حماس سلمت أسرى الاحتلال، وسط عروض عسكرية لعناصرها الذين ارتدى بعضهم الزي العسكري وأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وسلمت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة "حماس"، إلى أسير إسرائيلي أفرج عنه اليوم ضمن صفقة تبادل، مجسمًا لساعة رملية كتب عليه "الوقت ينفذ" خلال مراسم الإفراج عن الأسرى الثلاثة.

وسلّمت كتائب القسام، اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في خان يونس بغزة.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بوصول المروحية الأولى ضمن الاستعدادات لاستقبال الأسرى الإسرائيليين.