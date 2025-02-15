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وفاة شخصين جراء حادث الدهس بمدينة ميونخ الألمانية

08:17 م السبت 15 فبراير 2025

حادث الدهس

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وكالات

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما نتيجة هجوم الدهس بمدينة ميونيخ الخميس الماضي.

وأفاد مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية بافاريا الألمانية، مساء اليوم السبت، وفاة أم (37 عامًا) وطفلتها الصغيرة (عامان) متأثرتين بإصاباتهما جراء حادث الدهس.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد زار مكان الحادث في وقت سابق من اليوم ووضع فيه زهرة بيضاء في موقع تذكاري مؤقت.

ووفقًا للشرطة، فإن عملية الدهس التي نفذها طالب لجوء أفغاني (24 عامًا) خلال مظاهرة تابعة لنقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات أول أمس، قد أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 39 شخصًا. وبعد إلقاء القبض على منفذ الهجوم، تم إيداعه في الحبس الاحتياطي.

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حادث الدهس ميونخ وفاة شخصين
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