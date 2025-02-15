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وزير الخارجية التركي: وجود ميليشيات مسلحة خارج نطاق الجيش السوري لا يجلب إلا الفوضى

08:04 م السبت 15 فبراير 2025

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

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وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، إن سوريا أصبحت مصدر عدم استقرار في المنطقة منذ أكثر من 10 سنوات.

وأكد فيدان، دعم تركيا لوحدة وسيادة سوريا، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع تدرك التحديات التي تواجه بلدها.

وأوضح فيدان، أن الإدارة السورية الجديدة تعاملت مع قضية الاستقرار وتوحيد المجموعات المسلحة وتتخذ الخطوات الصحيحة، مشددا على أن وجود ميليشيات مسلحة خارج نطاق الجيش لا يجلب إلا الفوضى.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم السبت، إن الحكومة السورية ستكون مبنية على الكفاءة وتهدف إلى خدمة الشعب.

وأكد الشيباني، أن التنوع في سوريا يدعم قوتها والعالم سيتفاجأ بوعي السوريين في قضية تمثيل أنفسهم، مضيفا "قمنا بخطوات ناجحة واتفقنا مع المجموعات المسلحة للدخول في الجيش الوطني".

وأشار الشيباني، إلى أن الشعب السوري انتظر المجتمع الدولي 14 عاما ولم يقدم له أي شيء، موضحا أن الشعب السوري يحتاج إلى فرصة لتمثيل نفسه.

ولفت وزير الخارجية السوري، إلى أن أكبر إنجاز في سوريا هو الانتصار الأخير الذي تحقق دون تدمير مدن أو تدخل دولي.

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