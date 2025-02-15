بعد عودتهن من غزة.. مجندات إسرائيليات تهاجم قائد جيش الاحتلال "تفاصيل"

وكالات

وجهت 4 مجندات إسرائيليات انتقادات حادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أسابيع من تحريرهن من قطاع غزة، الذي قضين فيه نحو 15 شهرًا.

وفي هجوم الـ7 من أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس على إسرائيل بشكل مفاجئ، أسرت الحركة العسكريات الأربع، وهن جنديات مراقبة، وتم إطلاق سراحهن في يناير الماضي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واجتمع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، أمس الجمعة، مع المجندات الأربع المفرج عنهن أجام بيرجر وليري ألباج ونعاما ليفي وكارينا أريف، حسبما أفادت به القناة 12 العبرية.

وتقول القناة العبرية إن "الاجتماع كان متوترًا للغاية في بعض الأحيان، حيث انتقدت الجنديات مرارًا وتكرارًا سلوك جيش الاحتلال في الفترة التي سبقت هجوم 7 أكتوبر".

وقالت إحدى المجندات لرئيس الأركان: "كيف يمكنك أن تقول إنك لم تعرف شيئا (عن هجوم حماس)؟ كيف لم تستعد لهذا الهجوم؟ كيف حدث هذا؟ لقد حذرناكم جميعًا. رأينا ذلك بأعيننا. قمنا بعملنا كما هو مطلوب منا وحذرنا، لكنك طردتنا".

وكانت المجندة تشير إلى تحذيرات متكررة أصدرها جنود المراقبة بشأن تكثيف حماس نشاطها على طول حدود غزة قبل الهجوم، لكن قادتهم لم يبدوا الاهتمام الكافي، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

وقالت مجندة أخرى "لقد تخليتم عنا. قاتل زملاؤنا في القاعدة بمفردهم ولم يأت أحد لإنقاذنا".

كما انتقدت مجندة أخرى طريقة سلوك جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب غزة، الذي كاد أن يقتلهن بسبب هجماته العشوائية على القطاع الفلسطيني.

وقالت: "أثناء احتجازنا في غزة، كانت هناك أوقات نجونا فيها في اللحظة الأخيرة. كدنا أن نموت نتيجة لقصف الجيش الإسرائيلي".

ومن جانبه، قال رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، للمجندات المُفرَج عنهن إنه "يتحمل مسؤولية أسرهن خلال هجوم 7 أكتوبر 2023".

وأضاف "أريدكن أن تعلمن أن الجيش الإسرائيلي بأكمله عمل بجد من أجل إعادة الأسرى وإعادتكن وما زال يعمل"، وذلك في اجتماع عقده مع المجندات الأربع.

وتابع، "لدي علم بالعمل عالي الجودة الذي يؤديه جنود المراقبة، حتى أولئك الذين ليسوا معنا للأسف، لقد قاموا بعمل رائع"، وفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".