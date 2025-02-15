وزير الخارجية السوري: حريصون على تحقيق العدالة الانتقالية لمنع الانجرار لحرب الأهلية

وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم السبت، إنه لم يقم أحد بشيء لنظام الرئيس السابق بشار الأسد منذ 60 عاما و"الآن نضع نظاما لتمثيل الشعب السوري".

وعبّر الشيباني، عن تفاجئه من تشاؤم المجتمع الدولي بشأن سوريا، موضحا أن الإدارة الجديدة ورثت اقتصادا مدمرا من نظام الأسد وتعمل على إصلاحه وتحتاج إلى دعم من المجتمع الدولي.

وأشار الشيباني، إلى أن إعادة تشكيل العلاقة مع روسيا تعود إلى الشعب السوري، مضيفا "لدينا مصالح مشتركة مع الولايات المتحدة ونتطلع لعلاقات جيدة مع الإدارة الجديدة".

وأكد وزير الخارجية السوري، أن الحكومة الجديدة حريصة على تحقيق العدالة الانتقالية لمنع الانتقام والانجرار للحرب الأهلية، مشيرا إلى أنها ستمضي قدما على طريق العدالة الانتقالية والمصالحة.

وشدد الشيباني، على أن هضبة الجولان أرض سورية ولا يملك أحد أن يمنحها لأحد.