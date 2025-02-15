تحضيرًا لقمة ترامب وبوتين.. مسؤولون أمريكيون وروس يجتمعون خلال أيام بالسعودية

وكالات

قالت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، اليوم السبت، إن مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وروسيا يجتمعون خلال أيام في السعودية للتحضير لقمة محتملة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

كان ترامب قال، يوم الأربعاء الماضي، إنه طلبت من وزير خارجيته ماركو روبيو ومديرة الاستخبارات ومستشار الأمن القومي قيادة المفاوضات لإنهاء الحرب بأوكرانيا التي يشعر أنها ستنجح.

وأشار ترامب، إلى أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بدء عمل فرق التفاوض الخاصة بأوكرانيا و"سنبدأ التواصل مع الرئيس زيلنسكي لإبلاغه".

وخلال تواجده في العاصمة الأوكرانية كييف، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن ترامب يخطط للتحرك بسرعة كبيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، موضحا أن اتفاقية الشراكة بين كييف وواشنطن جزء من صفقة السلام الكبرى المقبلة التي سيعلن عنها ترامب.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لاستقبال مسؤولين أمريكيين في روسيا بشأن مسألة أوكرانيا

وأشار بيسكوف، إلى أن الرئيس بوتين أكد للرئيس ترامب ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا، مضيفا "ترامب تناول في اتصاله الهاتفي ببوتين إنهاء العمل العسكري في أوكرانيا بسرعة".

وأكد بيسكوف، أن الرئيسين بوتين وترامب اتفقا في محادثتهما الهاتفية على تنظيم لقاء شخصي، كما بحثا التسوية في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة.

وأوضح بيسكوف، أن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب استمر ساعة ونصفا وتناول تبادل السجناء بين البلدين.

‌‏ولفت بيسكوف، إلى أن بوتين وجه لترامب دعوة لزيارة روسيا، مشيرا إلى هناك قمة مرتقبة بين ترمب وبوتين، وهو ما أعلنه البيت الأبيض بدوره.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ناقشا في الاتصال الهاتفي الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن بوتين وترامب اتفقا في الاتصال الهاتفي على عقد لقاء بينهما، موضحة ان بوتين دعا ترمب لزيارة موسكو.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي"، أن بوتين وترامب بحثا في الاتصال الهاتفي الوضع في أوكرانيا.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط والطاقة والذكاء الاصطناعي والدولار.

وأشار ترامب، إلى أنه اتفق مع بوتين على الرغبة في وقف دائرة القتل في حرب روسيا وأوكرانيا، لافتا كذلك إلى أنهما اتفقا على تبادل الزيارات.

كذلك، أوضح ترامب أنه اتفق مع بوتين على أن تبدأ الفرق المعنية المفاوضات على الفور.

وأكد ترامب، أنه سيجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الأربعاء الماضي.