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روسيا: أوروبا ضعيفة ولا أحد يحتاجها سوى نفسها

07:13 م السبت 15 فبراير 2025

دميتري ميدفيديف

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وكالات

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن أوروبا ضعيفة كما قال نائب الرئيس الأمريكي، جيمس ديفيد فانس، مضيفًا "ولا أحد يحتاجها سوى نفسها".

وعلق ميدفيديف على انتقادات فانس ضد أوروبا، قائلًا "يمكننا أن نضيف أن أوروبا اليوم داخل حدود الاتحاد الأوروبي هي امرأة عجوز شريرة وضعيفة، تحاول أن تتنكر في هيئة شابة جميلة مذهلة، لقد انتهى وقت مثل هذه أوروبا بشكل لا رجعة فيه".

وأضاف أن ما قاله نائب الرئيس الأمريكي، خلال خطابه في "مؤتمر ميونيخ للأمن العالمي"، هو "الحقيقة"، وهو بالضبط ما تستحقه أوروبا الحديثة.

وكان نائب الرئيس الأمريكي قد شن، أمس الجمعة خلال مؤتمر ميونخ، هجومًا على الدول الأوروبية، قائلًا إن "بلدانكم تواجه أزمات كبيرة".

كما اتهم الحلفاء الأوروبيين بتقييد حرية التعبير وتعريض الديمقراطية للخطر، مشيرًا إلى أن سياسات القادة الأوروبيون ساهمت في تفاقم مشكلة المهاجرين بالقارة.

ويأتي ذلك بعدما أكد جيمس ديفيد فانس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتمة بأمن القارة الأوروبية، مضيفًا: "نأمل في تسوية بشأن الحرب الأوكرانية".

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دميتري ميدفيديف مجلس الأمن الروسي أوروبا
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