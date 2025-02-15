وزير الخارجية السوري: اتفقنا مع المجموعات المسلحة للدخول في الجيش الوطني

وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم السبت، إن الحكومة السورية ستكون مبنية على الكفاءة وتهدف إلى خدمة الشعب.

وأكد الشيباني، أن التنوع في سوريا يدعم قوتها والعالم سيتفاجأ بوعي السوريين في قضية تمثيل أنفسهم، مضيفا "قمنا بخطوات ناجحة واتفقنا مع المجموعات المسلحة للدخول في الجيش الوطني".

وأشار الشيباني، إلى أن الشعب السوري انتظر المجتمع الدولي 14 عاما ولم يقدم له أي شيء، موضحا أن الشعب السوري يحتاج إلى فرصة لتمثيل نفسه.

ولفت وزير الخارجية السوري، إلى أن أكبر إنجاز في سوريا هو الانتصار الأخير الذي تحقق دون تدمير مدن أو تدخل دولي.