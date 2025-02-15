إيران: مستعدون لمحادثات بناءة مع لبنان بشأن استئناف الرحلات الجوية

وكالات

أعلنت إيران، اليوم السبت، استعدادها لإجراء محادثات بناءة مع لبنان بهدف استئناف الرحلات الجوية بين طهران وبيروت.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره اللبناني يوسف راجي، اتصالًا هاتفيًا تحدثا خلاله عن سبل حل قضية الرحلات الجوية المدنية بين البلدين.

وأكدا الوزيران استعدادهما لإجراء محادثات بناءة وبنية حسنة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن بيروت على تواصل مع السلطات الإيرانية لحل مسألة عودة اللبنانيين العالقين في طهران، ذاكرًا أن سلامة مطار بيروت فوق كل اعتبار وهذه المسألة لن نتسامح بها.

وكان عدد من الشبان أقدموا مساء أمس الجمعة على قطع طريق المطار وعدد من الشوارع في العاصمة بيروت، وهاجم عدد منهم موكبًا لقوة "اليونيفيل" أثناء توجهه إلى مطار بيروت ما أدى إلى إصابة نائب قائد قوة "اليونيفيل " في الجنوب الجنرال النيبالي شوك بهادور داكال.

وجاء ذلك احتجاجًا على منع طائرة إيرانية على متنها لبنانيون من الهبوط في مطار بيروت.