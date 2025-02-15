إعلان

إيران: مستعدون لمحادثات بناءة مع لبنان بشأن استئناف الرحلات الجوية

06:56 م السبت 15 فبراير 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت إيران، اليوم السبت، استعدادها لإجراء محادثات بناءة مع لبنان بهدف استئناف الرحلات الجوية بين طهران وبيروت.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره اللبناني يوسف راجي، اتصالًا هاتفيًا تحدثا خلاله عن سبل حل قضية الرحلات الجوية المدنية بين البلدين.

وأكدا الوزيران استعدادهما لإجراء محادثات بناءة وبنية حسنة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن بيروت على تواصل مع السلطات الإيرانية لحل مسألة عودة اللبنانيين العالقين في طهران، ذاكرًا أن سلامة مطار بيروت فوق كل اعتبار وهذه المسألة لن نتسامح بها.

وكان عدد من الشبان أقدموا مساء أمس الجمعة على قطع طريق المطار وعدد من الشوارع في العاصمة بيروت، وهاجم عدد منهم موكبًا لقوة "اليونيفيل" أثناء توجهه إلى مطار بيروت ما أدى إلى إصابة نائب قائد قوة "اليونيفيل " في الجنوب الجنرال النيبالي شوك بهادور داكال.

وجاء ذلك احتجاجًا على منع طائرة إيرانية على متنها لبنانيون من الهبوط في مطار بيروت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لبنان إيران عباس عراقجي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انتهت المهلة ولم يفرج عن جميع الأسرى.. ماذا فعل ترامب بعد تسليم حماس 3 محتجزين فقط؟
موجات بادرة واضطراب طقس.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة
مواليد كفر الشيخ وعنده 51 سنة.. معلومات وصور لـ"سفاح المعمورة" بالإسكندرية