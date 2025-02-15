فرنسا: أوروبا تركت الأمن لأمريكا لسنوات والآن يجب عليها الاعتماد على نفسها

وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن "أوروبا تركت الأمن لسنوات للأمريكيين والآن يتعين عليها أن تعمل على استقلالها الذاتي".

وقد وجه بارو حديثه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا "أمريكا تكون عظيمة عندما تبحث عن السلام العادل".

كما علق وزير الخارجية الفرنسي على نائب الرئيس الأمريكي، قائلًا إنه لا أحد يمكنه فرض نموذجه على أوروبا.

ويأتي ذلك بعدما أكد جيمس ديفيد فانس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتمة بأمن القارة الأوروبية، مضيفًا: "نأمل في تسوية بشأن الحرب الأوكرانية".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، أن سياسات القادة الأوروبيون ساهمت في تفاقم مشكلة المهاجرين بالقارة.

وفي السياق ذاته، أفادت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية نقلًا عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، اليوم السبت، إن الدول الأعضاء ستضطر لزيادة إنفاقها الدفاعي أكثر بكثير من 3% من الناتج المحلي.

وخلال مؤتمر ميونخ للأمن العالمي ، وجه نائب الرئيس الأمريكي جيمس ديفيد فانس لأوروبا، انتقادات لاذعة اتهم فيها الحلفاء الأوروبيين أمس الجمعة بتقييد حرية التعبير وتعريض الديمقراطية للخطر.

وانتقد فانس استبعاد حزبي "البديل من أجل ألمانيا" و"تحالف سارا فاجنكنشت" من المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن، معربًا عن اعتراضه بوجه عام لاستبعاد أي حزب سياسي، حيث قال: "لا مكان للجدران النارية"

الأمر الذي رفضته ألمانيا واعتبرته تدخلًا في شؤونها، إذ قال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني، إن برلين ستقرر بنفسها "من ننتخب، وما هي التحالفات التي سيتم تشكيلها"، واصفًا خطاب فانس بأنه يشكل "منعطفًا" في العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة.