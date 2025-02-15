إيران: أجرينا حوارات بنّاءة مع لبنان بشأن مشكلة الرحلات الجوية

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم السبت، إن الوزير عباس عراقجي ناقش في اتصال مع نظيره اللبناني يوسف رجي سبل حل المشكلة التي نشأت في تنفيذ الرحلات الجوية بين البلدين.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن عراقجي ورجي أكدا استعدادهما لإجراء حوارات بناءة بشأن مشكلة الرحلات الجوية بين البلدين.

وأعلن حزب الله اللبناني انتهاء الاعتصام عند طريق مطار بيروت، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم السبت، إن حرية التعبير مكفولة ومن غير المقبول إطلاقا قطع الطرقات وتعطيل الأوضاع.

وأشار سلام، إلى أن الاعتداء على سيارة اليونيفيل لن يسرع من عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وأكد سلام أن الحكومة اللبنانية على تواصل مع السلطات الإيرانية لحل مسألة عودة اللبنانيين العالقين في طهران، مشددا على أن سلامة مطار بيروت فوق كل اعتبار والأجهزة الأمنية ستتصدى لأي محاولة لغلق الطرق.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله اللبناني محمود قماطي، إن قرار منع دخول الطائرة الإيرانية إهانة للدولة اللبنانية وللأجهزة الأمنية.

وأكد قماطي، أن حزب الله لن يقبل أن يصبح الوطن في القبضة الأمريكية والإسرائيلية، مضيفا "إن كنتم تريدون أن تخضعوا فإن المقاومة لن تخضع وستواجه جميع الإملاءات".

كان عدد من الشبان أقدموا مساء أمس الجمعة على قطع طريق المطار وعدد من الشوارع في العاصمة بيروت، وهاجم عدد منهم موكبا لقوة "اليونيفيل" أثناء توجهه إلى مطار بيروت ما أدى إلى إصابة نائب قائد قوة "اليونيفيل " في الجنوب الجنرال النيبالي شوك بهادور داكال.

جاء ذلك احتجاجاً على منع طائرة إيرانية على متنها لبنانيون من الهبوط في مطار بيروت.