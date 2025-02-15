تزامنًا مع زيارة الشرع.. قصف على مدينة إدلب السورية

وكالات

استهدفت مسيرة من نوع MQ-9 تابعة للتحالف الدولي سيارة على طريق أورم الجوز بريف إدلب الجنوبي بسوريا.

وأفادت مصادر لقناة (العربية/الحدث)، اليوم السبت، بأن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، استهدفت سيارة قرب بلدة أورم الجوز بريف إدلب.

ويتزامن ذلك مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، في وقتٍ سابق من أمس الجمعة، محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في أول زيارة داخلية له منذ توليه الحكم.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا، إن الشرع أجرى زيارة تفقدية لمخيمات النازحين في مدينة إدلب، التي شهدت بداية انطلاق عملية "ردع العدوان" ضد نظام بشار الأسد في 27 نوفمبر الماضي.

ويُشار إلى أن قوات التحالف الدولي، التي تضم دولًا غربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، قد استقدمت شهر يناير الماضي تعزيزات عسكرية ولوجستية وطبية وأسلحة إضافية على متن طائرة شحن بحماية طائرة ‏حربية وأخرى مروحية إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، في ظل أجواء من التوتر تسود مناطق غرب سوريا.

وقبلها استقدمت القوات تعزيزات عسكرية ولوجستية وطبية على متن طائرة شحن إلى قاعدتها في الشدادي جنوب الحسكة، حسبما أفاد به المرصد السوري الذي أكد آنذاك أن قوات التحالف تواصل تعزيز قواعدها المنتشرة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية، الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، و 2 في ريف دير الزور، و6 في محافظة الحسكة.