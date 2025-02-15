روسيا تشكر مصر لمساعدتها في الإفراج عن أسير روسي لدى حماس

وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، إن موسكو ترحب بالإفراج عن المواطن الروسي تروفانوف وتشكر قيادة حركة حماس على ذلك.

وعبّرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، عن امتنانها للجانب الفلسطيني وللوسطاء القطريين والمصريين لمساعدتهم في الإفراج عن المواطن الروسي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأسير الإسرائيلي ساشا تروفانوف المفرج عنه: يجب ألا ننسى بقية الأسرى.

فيما قال الأسير الإسرائيلي يائير هورن المفرج عنه، اليوم السبت، يجب إعادة جميع الأسرى إلى منازلهم ولا مزيد من الوقت لديهم.

وسلّمت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، الصليب الأحمر الدولي الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في خان يونس بغزة.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بوصول المروحية الأولى ضمن الاستعدادات لاستقبال الأسرى الإسرائيليين.