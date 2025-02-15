الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مقر الدعم السريع شرقي الخرطوم بحري

وكالات

أعلن الجيش السوداني في بيان، اليوم السبت، السيطرة على مقر هيئة العمليات التابع لجهاز المخابرات الخاضع لمليشيا الدعم السريع في كافوري شرق الخرطوم بحري.

وظل مقر هيئة العمليات خاضعا لسيطرة الدعم السريع منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل 2023، كما يعد واحدا من بين عدة مقرات عسكرية تابعة للجيش والمخابرات تمكنت الدعم السريع من السيطرة عليها منذ بدء القتال.

وعلى الرغم من ذلك، أفادت تقارير إعلامية، باستمرار الاشتباكات عند المدخل الجنوبي للعاصمة السودانية الخرطوم، فيما حين يواصل الجيش تقدمه نحوها.