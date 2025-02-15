سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: حماس لا تزال تحكم غزة ونحن عازمون على إنهاء ذلك

وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلا عن سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، اليوم السبت، إن على تل أبيب أن تفكر في كل الخيارات بشأن غزة خلال اجتماع الحكومة اليوم.

وأكد دانون، أن إسرائيل تجهز خياراتها وأن جيش الاحتلال مستعد وقادر على تنفيذها، مضيفا "حماس لا تزال تحكم غزة ونحن عازمون على إنهاء ذلك مع نهاية الحرب".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اليوم السبت مشاورات مع قادة الأمن تزامنًا مع انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأسرى الإسرائيليين.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله، إن المشاورات التي سيجريها نتنياهو ستبحث الموقف من مهلة ترامب بشأن الأسرى.

وعلق الرئيس الأمريكي على عملية تسليم حركة حماس الأسرى الإسرائيليين اليوم السبت، قائلًا إن حماس أفرجت للتو عن 3 أسرى إسرائيليين من بينهم مواطن أمريكي، "ويبدو أنهم في حالة جيدة".

وأضاف أن ما فعلته حركة حماس يختلف عن بيانها الأسبوع الماضي بأنها لن تطلق سراح أي أسير.

وأشار ترامب إلى أنه على إسرائيل الآن اتخاذ قرار بشأن ما ستفعله بحلول الساعة 12 ظهرًا اليوم وهو الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الأسرى، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستدعم القرار الذي ستتخذه إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد لحركة حماس بـ"جحيم حقيقي" إذا لم تتم إعادة جميع الأسرى بحلول ظهر السبت المقبل.

ويأتي التهديد الأمريكي بعدما أعلنت حماس، الإثنين الماضي، تأجيل عملية تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الالتزام ببنود الاتفاق.