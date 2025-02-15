"أغلبهم نساء".. الكويت تسحب الجنسية من نحو 9500 شخصا

وكالات

نشرت جريدة "الكويت اليوم" الرسمية مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من نحو 9500 شخصًا بصورة مباشرة أغلبيتهم من النساء.

وقالت "الكويت اليوم"، إنه تم إصدار 4 مراسيم وقرارين بسحب الجنسية الكويتية من 9464 شخصًا، وقضى المرسوم الأول بسحب الجنسية من 5694 امرأة وممن اكتسبها معهن بالتبعية.

في حين قضى المرسوم الثاني بإسقاط الجنسية الكويتية عن 38 شخصًا، بينما المرسوم الثالث أقر بسحب الجنسية عن 3 أشخاص وممن اكتسبها معهم بالتبعية، أما المرسوم الرابع فقضى بسحب الجنسية من 3724 امرأة، وممن اكتسبها معهن بالتبعية.

وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن مجلس الوزراء الكويتي أصدر قرارين نصا على سحب الجنسية من 5 أشخاص وممن اكتسبها معهم بالتبعية، وذلك بناءً على المادة 21 مكرر "أ" من قانون الجنسية.

وأوضحت أنه بموجب المادةالمذكورة، فإن الجنسية تُسحَب إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الداخلية، مع وجوب سحبها ممن اكتسبها معه بالتبعية.