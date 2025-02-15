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بـ6 سفن.. الدفاع البريطانية: روسيا تجلي أصولها العسكرية من سوريا

05:52 م السبت 15 فبراير 2025

القوات البحرية الروسية

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وكالات
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، رصد 6 سفن حربية وتجارية روسية تبحر عبر القنال الإنجليزي محملة بذخيرة استخدمت في سوريا.
وأشارت الدفاع البريطانية، إلى أن روسيا تجلي أصولها العسكرية من سوريا منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ضربة لطموحاتها بالمنطقة.
وأوضحت الدفاع البريطانية، أن سحب روسيا ذخيرة من سوريا أظهر أن إعطاءها الأولوية لأوكرانيا أثر على بقاء الأسد بالسلطة.
وأكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أن السفن انسحبت من سوريا بعد أن تخلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حليفه الأسد وكانت لا تزال مسلحة وتحمل ذخيرة.

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القوات الروسية سوريا بريطانيا البحرية الروسية
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