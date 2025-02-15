المقاومة: على الولايات المتحدة إلزام إسرائيل بالإفراج عن جميع أسرانا

وكالات

قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة، إن المقاومة أكدت حسن معاملة الأسرى الإسرائيليين لديها، ولكن في المقابل يتفنن العدو في تعذيب أسرانا.

وأضاف أبو حمزة أن إجبار العدو الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم على ارتداء ملابس معينة وأوضاعهم الصعبة يظهران وحشيته وقبح معاملته لهم.

وأشار إلى أنه على الولايات المتحدة التي تطالبنا بضرورة إطلاق سراح أسرى العدو جميعًا أن تطالب الاحتلال بذلك أيضًا.

وتابع، "على الولايات المتحدة ألا تتجاهل المشاهد المروعة من التنكيل والقتل الممنهج لأسرانا أصحاب الأرض والوطن".

وأطلقت إسرائيل، اليوم السبت، سراح 369 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، وقبل تسليمهم طلبت مصلحة السجون الإسرائيلية منهم ارتداء قمصان مكتوب عليها باللغة العربية "لا ننسى ولا نغفر"، وفق الصور التي نشرتها هيئة البث العبرية.

وتوعدت إسرائيل الأسرى الفلسطينيين بالملاحقة بعد الإفراج عنهم وذلك من خلال عبارات مخطوطة على ملابسهم التي وزعتها مصلحة سجون الاحتلال على من سيتم الافراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل.