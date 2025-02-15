سلام: لبنان على تواصل مع إيران لحل أزمة العالقين في طهران

وكالات

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إن حرية التعبير مكفولة ولكن الاعتداء على الأملاك العامة أمر مختلف كليًا، موضحًا أنه غير مقبول نهائيًا قطع الطرقات وتعطيل الأوضاع .

وأكد سلام أن الحكومة اللبنانية على تواصل مع السلطات الإيرانية لحل مسألة عودة اللبنانيين العالقين في طهران، ذاكرًا أن سلامة مطار بيروت فوق كل اعتبار وهذه المسألة لن نتسامح بها.

وأشار إلى أن الاعتداء على قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أمر "مُدان"، موضحًا أن اليونيفيل عامل استقرار في الجنوب ونحن بحاجة لها والاعتداء عليها جريمة بحق لبنان.

ولفت إلى أن الاعتداء على سيارة اليونيفيل لن يسرع من عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وأضاف "بحثنا مسألة التشدد في تطبيق القانون وتوقيف ومحاكمة كل من أساء إلى الأمن في اليومين الماضيين من دون تهاون".

وقد وصل نواف سلام إلى مقر الرئاسة اللبنانية (قصر بعبدا) لبحث آخر التطورات الأمنية مع رئيس الجمهورية جوزيف عون.

وكان عدد من الشبان أقدموا مساء أمس الجمعة على قطع طريق المطار وعدد من الشوارع في العاصمة بيروت، وهاجم عدد منهم موكبًا لقوة "اليونيفيل" أثناء توجهه إلى مطار بيروت ما أدى إلى إصابة نائب قائد قوة "اليونيفيل " في الجنوب الجنرال النيبالي شوك بهادور داكال.

وجاء ذلك احتجاجًا على منع طائرة إيرانية على متنها لبنانيون من الهبوط في مطار بيروت.