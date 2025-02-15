حماس: نتوقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية مطلع الأسبوع المقبل

وكالات



أكد قيادي في حركة حماس لوكالة "فرانس برس"، أن الحركة تتوقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطلع الأسبوع القادم، موضحًا أن "الوسطاء يواصلون المباحثات في هذا الشأن".



وقال طاهر النونو، عضو المكتب السياسي والمستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة، إن "حماس أكدت أنها ملتزمة بتنفيذ إجراءات صفقة التبادل وكافة بنود الاتفاق" الذي نص على وقف إطلاق النار بعد 15 شهرًا من الحرب المدمرة في قطاع غزة.



وأضاف: "تلقينا وعودًا من الوسطاء بتكثيف دخول الخيام والكرفانات بأعداد كافية وإدخال المعدات الثقيلة إلى القطاع، وفق الاتفاق لإزالة الركام وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض".



وقال مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات لوكالة "فرانس برس"، إن "الوسطاء أبلغوا حماس أنهم يأملون بدء المرحلة الثانية من المفاوضات غير المباشرة الأسبوع القادم، في العاصمة القطرية الدوحة".





