كم عدد الأسرى الإسرائيليين المتبقيين لدى حماس؟

وكالات



أطلقت حركة حماس، اليوم السبت، سراح 3 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل مع إسرائيل.



ووفق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الممتدة ستة أسابيع والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، فإنه من المقرر إطلاق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا.



وسلمت حركة حماس حتى الآن 19 أسيرًا إسرائيليًا ضمن ستة دفعات (غير 5 أسرى يحملون الجنسية التايلاندية تم الإفراج عنهم في اتفقا منفصل)، ومن المفترض الإفراج عن 14 آخرين.



ومن هؤلاء الـ 14 أسيرًا، تقول إسرائيل إن هناك 8 موتى، وهذا يعني أن هناك 6 أسرى إسرائيليين لا يزالون أحياء من المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى.



ومن بين أولئك المقرَّر إطلاق سراحهم في مراحل لاحقة من اتفاق وقف إطلاق النار، ثمة 70 من الأسرى لا يزالون في قطاع غزة، ممن أسرتهم الحركة في السابع من أكتوبر 2023، نصفهم يُعتقد أنهم لا يزالون أحياء.



وينصّ اتفاق وقف إطلاق النار المكون من 3 مراحل، على التزام إسرائيل بإطلاق سراح نحو 1,900 معتقلًا فلسطينيًا ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، وقد جرى بالفعل إطلاق سراح 766، وفقًا للصليب الأحمر.





