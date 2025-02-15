حزب الله: منع دخول الطائرة الإيرانية إهانة للبنان ولن نخضع لإسرائيل وأمريكا

وكالات

قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله اللبناني محمود قماطي، اليوم السبت، إن قرار منع دخول الطائرة الإيرانية إهانة للدولة اللبنانية وللأجهزة الأمنية.

وأكد قماطي، أن حزب الله لن يقبل أن يصبح الوطن في القبضة الأمريكية والإسرائيلية، مضيفا "إن كنتم تريدون أن تخضعوا فإن المقاومة لن تخضع وستواجه جميع الإملاءات".

كان عدد من الشبان أقدموا مساء أمس الجمعة على قطع طريق المطار وعدد من الشوارع في العاصمة بيروت، وهاجم عدد منهم موكبا لقوة "اليونيفيل" أثناء توجهه إلى مطار بيروت ما أدى إلى إصابة نائب قائد قوة "اليونيفيل " في الجنوب الجنرال النيبالي شوك بهادور داكال.

جاء ذلك احتجاجاً على منع طائرة إيرانية على متنها لبنانيون من الهبوط في مطار بيروت.