بريطانيا: نحث جميع الأطراف على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف النار بغزة





وكالات





قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، "أحث جميع الأطراف على مواصلة العمل معًا لتنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل في قطاع غزة".





وأضاف "أحث على إطلاق سراح كل الأسرى وضمان وصول المساعدات الحيوية لغزة والعمل نحو سلام دائم".





ويأتي حديث وزير الخارجية البريطانية، بعد تسليم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، 3 أسرى إسرائليين لهيئة الصليب الأحمر الدولي في مدينة خان يونس بقطاع غزة.





وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح 369 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، هم 36 أسيرًا محكومًا بالمؤبد و333 أسيرًا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.