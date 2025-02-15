الرئيس الأنجولي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي

أديس أبابا – (أ ش أ)

تولى الرئيس الأنجولي، جواو لورنسو، رئاسة الاتحاد الإفريقي الدورية خلال افتتاح الدورة العادية الـ38 لجمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن رئيس أنجولا تولى منصب رئاسة الاتحاد الإفريقي خلفا للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس السابق للاتحاد.

وشدد الرئيس الأنجولي - في كلمته بهذه المناسبة - على أهمية استمرار وحدة إفريقيا وتعزيز التعاون بين دول القارة.

وأكد التزامه بمواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، بما في ذلك النزاعات والتنمية الاقتصادية والتغير المناخي إلى جانب أولويات أخرى.