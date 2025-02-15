ردًا على أمريكا.. كوريا الشمالية: سنعزز قدراتنا الدفاعية لردع "المحاولات الاستفزازية" ضدنا

بيونج يانج – (أ ش أ)

أكدت كوريا الشمالية التزامها بتعزيز قدراتها الدفاعية لردع ما تصفه بـ"محاولات استفزازية" من جانب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وذكر بيان صحفي أصدره رئيس سياسة الدفاع في العاصمة الكورية بيونج يانج، اليوم السبت، أن تعزيز كوريا الشمالية لقدراتها الدفاعية هو شرط أساسي لردع محاولات الخصوم الاستفزازية المتزايدة ولضمان أمن البلاد، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وجاء هذا البيان عقب تصريحات قائد القيادة الشمالية الأمريكية، الجنرال جريجوري جيلوت، إذ قال إن أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات لدى كوريا الشمالية يمكن أن يشكل تهديداً مباشراً على الأراضي الأمريكية ويتغلب على أنظمتها الدفاعية.

وانتقد رئيس سياسة الدفاع بكوريا الشمالية تصريحات جيلوت التي قال إنها تتهم بيونج يانج بتشكيل تهديدات "غير موجودة"، مؤكدًا أنه من حق الدولة ذات السيادة الدفاع عن نفسها عن طريق تطوير قدراتها الدفاعية باستمرار، كما اتهم أمريكا ببناء نظام دفاع صاروخي يهدف إلى مهاجمة البلدان الأخرى بشكل استباقي وتسليح الفضاء الخارجي.