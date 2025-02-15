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تقرير: أوكرانيا ترفض محاولة أمريكية لامتلاك 50 % من معادنها النادرة

04:39 م السبت 15 فبراير 2025

فولوديمير زيلينسكي

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كييف (د ب أ)

رفضت أوكرانيا عرضًا من جانب الولايات المتحدة لامتلاك 50% من المعادن الأرضية النادرة، فيما يسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتفاوض على اتفاق أفضل، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".

وأفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية في وقت سابق، نقلًا عن ثمانية مسؤولين أمريكيين بأن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت قدم المقترح لـ زيلينسكي في مسودة عقد الذي جرى إحضاره لاجتماعهما يوم الأربعاء الماضي.

وأضافت الشبكة الأمريكية نقلًا عن المسؤولين الذين لم تذكر أسماءهم، أن زيلينسكي لم يوقع على الوثيقة وقال إنه بحاجة لدراستها ومشاورة آخرين بشأنه.

وقالت "فايننشال تايمز" نقلًا عن ثلاثة أشخاص لم تذكر أسماءهم مطلعين على المفاوضات، إن زيلينسكي يريد ربط ضمانات أمنية أمريكية وأوروبية بشكل مباشر بأي اتفاق بشأن احتياطي المعادن، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال مسؤول أوكراني بارز للصحيفة إن كييف تسعى إلى "اتفاق أفضل".

ولم ترد السفارة الأوكرانية في واشنطن وناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي على طلبات من شبكة "إن بي سي" للتعقيب أمس الجمعة.

وأشارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها تتوقع أن كييف سوف تمنحها حق الوصول إلى مواردها الطبيعية بما في ذلك المعادن المهمة، وكذلك تعهدًا بشراء صادرات الطاقة الأمريكية مقابل دعمها العسكري والاقتصادي ضد روسيا التي غزت أوكرانيا في 2022.

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أوكرانيا الولايات المتحدة فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني سكوت بيسينت
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