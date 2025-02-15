حماس: على الولايات المتحدة إلزام إسرائيل باتفاق غزة حرصًا على حياة الأسرى

وكالات



قالت حركة حماس، إنه على الولايات المتحدة الأمريكية إلزام إسرائيل باتفاق غزة وذلك حرصًا على حياة الأسرى.



ويأتي حديث حماس، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه على إسرائيل الآن اتخاذ قرار بشأن ما ستفعله بحلول الساعة 12 ظهرًا اليوم وهو الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الأسرى، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستدعم القرار الذي ستتخذه إسرائيل.



وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، 3 أسرى إسرائيليين للجنة الدولية لهيئة الصليب الأحمر الدولي في مدينة خان يونس بقطاع غزة.





