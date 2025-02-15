الجيش اللبناني: توقيف متورطين في الاعتداء على قوات اليونيفيل أمس

وكالات

أعلن الجيش اللبناني في بيان، اليوم السبت، توقيف عدد من المتورطين في الاعتداء على قوات اليونيفيل وعناصر من الجيش أمس.

وأكد الجيش اللبناني، أنه لن يتهاون مع أي إخلال بالأمن أو المساس بالسلم الأهلي، محذرا من ارتكاب أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكّد قائد الجيش اللبناني بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، العمل على توقيف المعتدين على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وقام قائد الجيش اللبناني اليوم بزيارة نائب قائد قوة "يونيفيل" وأحد ضباطها في مستشفى الروم في بيروت والاطّلاع على وضعهما الصحي بعد تعرضهما لاعتداء من قبل محتجّين، متمنيا لهما "الشفاء العاجل"، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش.

وأكّد قائد الجيش "العمل على توقيف المعتدين وسوقهم إلى العدالة"، مشيدا بـ "الدور الأساسي لليونيفيل في جنوب لبنان".

كما شدد اللواء عوده على "رفض قيادة الجيش لأي اعتداء على عناصر اليونيفيل".

كان عدد من الشبان أقدموا مساء أمس الجمعة على قطع طريق المطار وعدد من الشوارع في العاصمة بيروت، وهاجم عدد منهم موكبا لقوة "اليونيفيل" أثناء توجهه إلى مطار بيروت ما أدى إلى إصابة نائب قائد قوة "اليونيفيل " في الجنوب الجنرال النيبالي شوك بهادور داكال.

جاء ذلك احتجاجاً على منع طائرة إيرانية على متنها لبنانيون من الهبوط في مطار بيروت.