ألمانيا: تصريحات نائب ترامب "منعطف" بالعلاقات بين أوروبا وأمريكا

ميونخ - (د ب أ)

وصف روبرت هابيك نائب المستشار الألماني، أولاف شولتس، خطاب جيه.دي.فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يشكل "منعطفًا" في العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة.

يذكر أن هابيك يشغل كذلك منصب وزير الاقتصاد الألماني، وهو مرشح حزب الخضر لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في الثالث والعشرين من فبراير الجاري.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، قال هابيك اليوم السبت، إن " الحكومة الأمريكية تكاد تكون انحازت إلى جانب الأنظمة الاستبدادية من الناحية الخطابية-السياسية".

وأضاف: "لقد تم إنهاء مجتمع القيم الغربية هنا أمس"، مشيرا إلى أن حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتبنى مواقف قيمية مختلفة ولديها فهم سياسي مغاير لما كان سابقًا محل توافق بين أوروبا والولايات المتحدة.

وأعرب هابيك عن اعتقاده بأن على أوروبا أن ترد بثقة، وقال: "ليس علينا أن نرتجف أو نهتز، بل على العكس تمامًا.. لدينا كل الأسباب لنقول: هذا ليس أسلوب الحياة الألماني، وليس أسلوب الحياة الأوروبي (الوزير قال النصف الثاني من كل جملة بالإنجليزية)، وليس دستورنا؛ لذا، ابتعد عن هذا الأمر".

وكان فانس اتهم الحلفاء الأوروبيين أمس الجمعة بتقييد حرية التعبير وتعريض الديمقراطية للخطر، وانتقد فانس استبعاد حزبي "البديل من أجل ألمانيا" و"تحالف سارا فاجنكنشت" من المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن، معربا عن اعتراضه بوجه عام لاستبعاد أي حزب سياسي، حيث قال: "لا مكان للجدران النارية".

وأعرب هابيك عن رفضه الشديد لهذه التصريحات، واعتبرها تدخلًا، وقال إن ألمانيا ستقرر بنفسها "من ننتخب، وما هي التحالفات التي سيتم تشكيلها"، وتابع أن ما صرح به فانس هو ببساطة خطأ و"تحريف للحقيقة، وتحريف للتاريخ، ولتاريخ الديمقراطية"، ورأى أن أول رد يجب تقديمه لنائب الرئيس الأمريكي هو: "هذا الأمر لا يعنيك في شيء (وكرر الوزير العبارة لكن بالإنجليزية هذه المرة)، اهتم بشؤونك الخاصة".

وأبدى هابيك تفهمه لقرار إدارة المؤتمر استبعاد حزب البديل، قائلا "الحزب في بعض أجزائه يتعارض مع الدستور، هنا يجري تبادل الآراء ومناقشة الكثير من المعلومات التي تتعلق بجوهر الأمن، ومن ثم فإن من الممكن اتخاذ مثل هذا القرار، وهو قرار يعود إلى منظمي المؤتمر".