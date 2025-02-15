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إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد اليوم مشاورات أمنية

04:08 م السبت 15 فبراير 2025

نتنياهو

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وكالات


أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اليوم السبت مشاورات مع قادة الأمن تزامنًا مع انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأسرى الإسرائيليين.


ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله، إن المشاورات التي سيجريها نتنياهو ستبحث الموقف من مهلة ترامب بشأن الأسرى.


وعلق الرئيس الأمريكي على عملية تسليم حركة حماس الأسرى الإسرائيليين اليوم السبت، قائلًا إن حماس أفرجت للتو عن 3 أسرى إسرائيليين من بينهم مواطن أمريكي، "ويبدو أنهم في حالة جيدة".


وأضاف أن ما فعلته حركة حماس يختلف عن بيانها الأسبوع الماضي بأنها لن تطلق سراح أي أسير.


وأشار ترامب إلى أنه على إسرائيل الآن اتخاذ قرار بشأن ما ستفعله بحلول الساعة 12 ظهرًا اليوم وهو الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الأسرى، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستدعم القرار الذي ستتخذه إسرائيل.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد لحركة حماس بـ"جحيم حقيقي" إذا لم تتم إعادة جميع الأسرى بحلول ظهر السبت المقبل.


ويأتي التهديد الأمريكي بعدما أعلنت حماس، الإثنين الماضي، تأجيل عملية تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الالتزام ببنود الاتفاق.



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نتنياهو إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي
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