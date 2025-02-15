الأونروا: 40 ألف فلسطيني أجبروا على مغادرة منازلهم بالضفة الغربية

وكالات

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن أكثر من 40 ألف فلسطيني أجبروا على مغادرة منازلهم في الضفة الغربية.

وأشار لازاريني إلى أن الوضع المالي للوكالة سيئ وليس هناك وضوح بشأن المستقبل، مؤكدًا أنه لا توجد وكالة أممية أخرى قادرة على تقديم الخدمات التي تقدمها الأونروا.

وتستمر الضغوط المفروضة على وكالة الأونروا، حيث أعلن البيت الأبيض، الاثنين الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم توقيع أمر تنفيذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، وحظر التمويل المستقبلي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين في غزة والضفة.

وفي نوفمبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يحظر عمل وكالة الأونروا، وبعدها أخطرت إسرائيل الأمم المتحدة رسميًا بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع الوكالة منذ عام 1967.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية بعدما أطلق عملية "السور الحديدي" على مدينة جنين ومخيمها قبل 26 يومًا مخلفًا 25 شهيدًا وعشرات المصابين.

وقالت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، إن "العدوان المستمر على مخيم جنين منذ 26 يومًا، خلّف نحو 20 ألف نازح، ودمار واسع، وأزمة إنسانية خانقة، وتعرضت 470 منشآت ومنازل للدمار الكلي أو الجزئي جراء القصف والتدمير المستمر".

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 120 مواطنًا من جنين ومخيمها، وأخضعت العشرات للتحقيق الميداني، فيما نفذ 153 عملية مداهمة للمنازل، و14 عملية قصف جوي، ما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والأحياء السكنية.

كما يواصل جيش الاحتلال هجومه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم العشرين على التوالي، وعلى مخيم نور شمس بالمدينة ذاتها لليوم السابع، وسط تصعيد عسكري أدى إلى استشهاد 11 شخصًا، وإلحاق مزيد من الدمار في البنية التحتية والممتلكات.