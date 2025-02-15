مساعدات إنسانية طارئة من أيرلندا تصل إلى غزة الأسبوع المقبل

دبلن (د ب أ)



قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي، سيمون هاريس، إنه سوف يتم إرسال أغذية ومواد لإقامة أماكن للمأوى من بلاده إلى غزة الأسبوع المقبل.



وأدلى هاريس بهذا التصريح قبل اجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).



وقال متحدث باسم هاريس إن وزير الخارجية الأيرلندي ورئيس الوزراء الفلسطيني، ناقشا وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى والحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية وكيف يمكن لأيرلندا تقديم المساعدات، كما أجريا "مناقشة مهمة بشأن إعادة الإعمار والحوكمة والأمن في غزة".



وقال هاريس قبل الاجتماع "أدرك أن العالم يشعر بارتياح بعد صمود وقف إطلاق النار"، مضيفًا "من الضروري أن يعمل الجميع بلا كلل لضمان استمرار وقف إطلاق النار والتزام الجميع به بشكل كامل".



وتابع "من الحيوي أيضًا أن نبدأ الاستعداد لإعادة إعمار غزة وكيف يمكن للمجتمع الدولي المساعدة في وضع خطط من أجل مستقبل آمن لكل من الشعب الإسرائيلي والفلسطيني وتقدم الحل على أساس الدولتين".



ومن المقرر أيضًا أن يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي، سيمون هاريس، وزير الخارجية الأوكراني آندريه سيبيها، ليجدد دعم بلاده لأوكرانيا.





