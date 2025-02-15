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وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى قطاع غزة

03:35 م السبت 15 فبراير 2025

الأسرى الفلسطينيين أرشيفية

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وكالات

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر لحظة وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين اليوم السبت ضمن صفقة التبادل إلى مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وأفرجت إسرائيل عن 369 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، هم 36 أسيرًا محكومًا بالمؤبد و333 أسيرًا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قد وصلت الحافلات التي تقل أسرى فلسطينيين محررين إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، بعد إطلاق كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس 3 أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

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الأسرى الفلسطينيين قطاع غزة فلسطين
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