وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى قطاع غزة
وكالات
تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر لحظة وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين اليوم السبت ضمن صفقة التبادل إلى مدينة خان يونس بقطاع غزة.
وصول حافلات اسرى قطاع غزة إلى داخل القطاع بعد ان تم الافراج عنهم ضمن صفقة التبادل السادسة— Mostafa atallah 🇵🇸💔✌️ (@matallah97) February 15, 2025
اغلبهم ممن تم اعتقالهم بعد 7 اكتوبر خلال الحرب#ابو_عبيدة #كتائب_القسام #يحيى_السنوار #معبر_رفح #علم_مصر #الأسرى_الإسرائيليين pic.twitter.com/6pUX79Z8Th
وأفرجت إسرائيل عن 369 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، هم 36 أسيرًا محكومًا بالمؤبد و333 أسيرًا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.
قطاع غزة.. وصول أسرى محررين من سجون الاحتلال إلى مدينة خان يونس- (صور وفيديو)https://t.co/WTQY4WMxey pic.twitter.com/qG4mBLqPtH— القدس العربي AlqudsAlarabi (@alqudsalarabi) February 15, 2025
وفي وقتٍ سابق من اليوم، قد وصلت الحافلات التي تقل أسرى فلسطينيين محررين إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، بعد إطلاق كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس 3 أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
📸 لحظة وصول حافلات أسرى غزة المحررين ضمن صفقة طوفان الأحرار إلى ساحة الاستقبال بالمستشفى الأوروبي بخانيونس#صفقة_طوفان_الاقصى pic.twitter.com/PYnMNkFr2o— ساحات - عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) February 15, 2025
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