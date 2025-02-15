وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى قطاع غزة

وكالات

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر لحظة وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين اليوم السبت ضمن صفقة التبادل إلى مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وصول حافلات اسرى قطاع غزة إلى داخل القطاع بعد ان تم الافراج عنهم ضمن صفقة التبادل السادسة

اغلبهم ممن تم اعتقالهم بعد 7 اكتوبر خلال الحرب#ابو_عبيدة #كتائب_القسام #يحيى_السنوار #معبر_رفح #علم_مصر #الأسرى_الإسرائيليين pic.twitter.com/6pUX79Z8Th — Mostafa atallah 🇵🇸💔✌️ (@matallah97) February 15, 2025

وأفرجت إسرائيل عن 369 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، هم 36 أسيرًا محكومًا بالمؤبد و333 أسيرًا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.

قطاع غزة.. وصول أسرى محررين من سجون الاحتلال إلى مدينة خان يونس- (صور وفيديو)https://t.co/WTQY4WMxey pic.twitter.com/qG4mBLqPtH — القدس العربي AlqudsAlarabi (@alqudsalarabi) February 15, 2025

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قد وصلت الحافلات التي تقل أسرى فلسطينيين محررين إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، بعد إطلاق كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس 3 أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.