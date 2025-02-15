الاحتلال يقصف شاحنة كانت متجهة لشمال غزة

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف شاحنة كانت تتجه إلى شمال قطاع غزة عبر طريق غير معتمد، على حد زعمها.

ووفق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، فإنه يتطلب دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة يوميًا أثناء وقف إطلاق النار، منها 50 شاحنة تحمل وقودًا، مع تخصيص 300 شاحنة للشمال حيث الظروف الإنسانية صعبة للغاية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، المكون من 3 مراحل تمتد المرحلة الأولى منه ستة أسابيع، حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.