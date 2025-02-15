أسرى فلسطينيون محررون يحرقون الملابس الإسرائيلية (فيديو)

وكالات

انتشر مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، لأسرى فلسطينيين محررين وهم يحرقون الملابس التي أجبرتهم مصلحة السجون الإسرائيلية على ارتدائها.

#شاهد| لحظة إحراق القمصان التي ألبسها الاحتلال للأسرى المفرج عنهم وكتب عليها "لا ننسى ولا نغفر" pic.twitter.com/tecIzDaHuU — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 15, 2025

وأطلقت إسرائيل، اليوم السبت، سراح 369 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، وقبل تسليمهم طلبت مصلحة السجون الإسرائيلية منهم ارتداء قمصان مكتوب عليها باللغة العربية "لا ننسى ولا نغفر"، وفق الصور التي نشرتها هيئة البث العبرية.

وتوعدت إسرائيل الأسرى الفلسطينيين بالملاحقة بعد الإفراج عنهم وذلك من خلال عبارات مخطوطة على ملابسهم التي وزعتها مصلحة سجون الاحتلال على من سيتم الافراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل.