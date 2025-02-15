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أسرى فلسطينيون محررون يحرقون الملابس الإسرائيلية (فيديو)

03:19 م السبت 15 فبراير 2025

إسرائيل تتوعد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

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وكالات

انتشر مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، لأسرى فلسطينيين محررين وهم يحرقون الملابس التي أجبرتهم مصلحة السجون الإسرائيلية على ارتدائها.

وأطلقت إسرائيل، اليوم السبت، سراح 369 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، وقبل تسليمهم طلبت مصلحة السجون الإسرائيلية منهم ارتداء قمصان مكتوب عليها باللغة العربية "لا ننسى ولا نغفر"، وفق الصور التي نشرتها هيئة البث العبرية.

وتوعدت إسرائيل الأسرى الفلسطينيين بالملاحقة بعد الإفراج عنهم وذلك من خلال عبارات مخطوطة على ملابسهم التي وزعتها مصلحة سجون الاحتلال على من سيتم الافراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل.

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