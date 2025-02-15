لأول مرة منذ توليه حكم سوريا.. الشرع يتجول في شوارع إدلب (فيديو)

وكالات

انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، ظهر فيها الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع وهو يتجول في شوارع مدينة إدلب شمال سوريا.

زيارة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية إلى محافظة ادلب،

تنقّل الرئيس بين عدة مدن وبلدات في ريف ادلب وقام بزيارة عدة مخيمات فيها..



خطوة موفقة أن تكون أول زيارة للرئيس إلى إدلب من بين المحافظات ... سترفع الروح المعنوية للشعب المنهك من سنوات الحرب وقساوة الخيام..… pic.twitter.com/lEjz4ocmbO — ibrahem alzoubi (@ibrahemalzoubi1) February 15, 2025

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يزور فيها أحمد الشرع مدينة إدلب منذ توليه حكم سوريا.

ويُشار إلى أن مدينة إدلب قد شهدت بداية انطلاق الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد في 27 نوفمبر الماضي، حيث أعلنت هيئة تحرير الشام إضافة إلى فصائل مسلحة حليفة لها، بدء هجوم على مناطق تسيطر عليها القوات السورية في شمال البلاد.

وكانت إدلب معقلًا للفصائل السورية التي استطاعت في ديسمبر الماضي إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي عام 2024، شنت الفصائل المسلحة السورية هجمات على النظام السوري السابق، ونجحت في إسقاط حكم بشار الأسد، وتشكيل حكومة انتقالية في 10 ديسمبر 2024، وفي 29 يناير 2025، تم تعيين أحمد الشرع رئيسًا لسوريا للمرحلة الانتقالية.