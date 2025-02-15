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لأول مرة منذ توليه حكم سوريا.. الشرع يتجول في شوارع إدلب (فيديو)

03:05 م السبت 15 فبراير 2025

سوريا

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وكالات

انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، ظهر فيها الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع وهو يتجول في شوارع مدينة إدلب شمال سوريا.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يزور فيها أحمد الشرع مدينة إدلب منذ توليه حكم سوريا.

ويُشار إلى أن مدينة إدلب قد شهدت بداية انطلاق الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد في 27 نوفمبر الماضي، حيث أعلنت هيئة تحرير الشام إضافة إلى فصائل مسلحة حليفة لها، بدء هجوم على مناطق تسيطر عليها القوات السورية في شمال البلاد.

وكانت إدلب معقلًا للفصائل السورية التي استطاعت في ديسمبر الماضي إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي عام 2024، شنت الفصائل المسلحة السورية هجمات على النظام السوري السابق، ونجحت في إسقاط حكم بشار الأسد، وتشكيل حكومة انتقالية في 10 ديسمبر 2024، وفي 29 يناير 2025، تم تعيين أحمد الشرع رئيسًا لسوريا للمرحلة الانتقالية.

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سوريا شوارع إدلب الرئيس السوري
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