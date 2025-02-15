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أول تعليق من ترامب على إطلاق حماس سراح 3 أسرى إسرائيليين اليوم

02:57 م السبت 15 فبراير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حركة حماس أفرجت للتو عن 3 أسرى إسرائيليين من بينهم مواطن أمريكي، "ويبدو أنهم في حالة جيدة".

وأضاف أن ما فعلته حركة حماس يختلف عن بيانها الأسبوع الماضي بأنها لن تطلق سراح أي أسير.

وأشار ترامب إلى أنه على إسرائيل الآن اتخاذ قرار بشأن ما ستفعله بحلول الساعة 12 ظهرًا اليوم وهو الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الأسرى، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستدعم القرار الذي ستتخذه إسرائيل.

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، اليوم السبت، 3 أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد لحركة حماس بـ"جحيم حقيقي" إذا لم تتم إعادة جميع الأسرى بحلول ظهر السبت المقبل.

ويأتي التهديد الأمريكي بعدما أعلنت حماس، الإثنين الماضي، تأجيل عملية تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الالتزام ببنود الاتفاق.

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دونالد ترامب الرئيس الأمريكي حركة حماس أسرى إسرائيليين
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