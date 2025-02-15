أول تعليق من ترامب على إطلاق حماس سراح 3 أسرى إسرائيليين اليوم

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حركة حماس أفرجت للتو عن 3 أسرى إسرائيليين من بينهم مواطن أمريكي، "ويبدو أنهم في حالة جيدة".

وأضاف أن ما فعلته حركة حماس يختلف عن بيانها الأسبوع الماضي بأنها لن تطلق سراح أي أسير.

ترامب : لقد أطلقت حماس للتو سراح ثلاثة رهائن من غزة، من بينهم مواطن أمريكي. ويبدو أنهم في حالة جيدة! وهذا يختلف عن بيانها الأسبوع الماضي بأنها لن تطلق سراح أي رهائن. وسيتعين على إسرائيل الآن أن تقرر ما ستفعله بشأن الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الرهائن في الساعة 12 ظهراً… pic.twitter.com/q2flNObdoD — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) February 15, 2025

وأشار ترامب إلى أنه على إسرائيل الآن اتخاذ قرار بشأن ما ستفعله بحلول الساعة 12 ظهرًا اليوم وهو الموعد النهائي المحدد للإفراج عن جميع الأسرى، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستدعم القرار الذي ستتخذه إسرائيل.

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، اليوم السبت، 3 أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد لحركة حماس بـ"جحيم حقيقي" إذا لم تتم إعادة جميع الأسرى بحلول ظهر السبت المقبل.

ويأتي التهديد الأمريكي بعدما أعلنت حماس، الإثنين الماضي، تأجيل عملية تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الالتزام ببنود الاتفاق.