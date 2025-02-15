وزير الداخلية اللبناني : توقيف 26 شخصًا على خلفية الاعتداء على الممتلكات

وكالات



بيروت ( د ب أ )



أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار توقيف 26 شخصًا على خلفية "الاعتداءات" والتحركات على الممتلكات العامة والخاصة.



وقال الحجار، اليوم السبت، بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي لمتابعة الأوضاع الأمنيّة، "بالأمس حصل اعتداء على الأملاك العامة والخاصة ، واعتداء مرفوض كليًا ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون وهي الاعتداء على القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)".



وأكّد أن "الملاحقة سوف تتم بكلّ جدّية وتوقيف الفاعلين ولدينا حتى الآن أكثر من 25 موقوفًا لدى مخابرات الجيش اللبناني التي تمّ تكليفها من قِبل النيابة العامة التمييزية لإجراء التحقيق وهناك موقوف عند شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي".



وأضاف أن "هذا لا يعني أن هؤلاء الموقوفين هم من ارتكبوا الاعتداء على اليونيفيل ولكن التحقيقات ستظهر من هو المرتكب ومن هو المسؤول ومن الذي ارتكب جرم أو تعدي آخر".



وأشار إلى أن "التحقيقات سوف تتابع بشكل جدي.. وطلبت من كل المعنيين ابتداءً من اليوم اتخاذ أقصى التدابير الأمنية وتسيير الدوريات وتأمين التواجد للجيش اللبناني والقوى الأمنية على الأرض والمحافظة على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين و طمأنتهم ".



وقال وزير الداخلية اللبناني "إن التعبير عن الرأي مسموح ضمن الأصول والقوانين والأنظمة وممنوع قطع الطرق والتعديات ونأمل التزام الجميع بهذا الأمر لأن التدابير سوف تكون جدّية وأي خلل ستتم ملاحقته بكل جديّة".



وكان عدد من الشبان أقدموا مساء أمس الجمعة على قطع طريق المطار وعدد من الشوارع في العاصمة بيروت، وهاجم عدد منهم موكبًا لقوة "اليونيفيل" أثناء توجهه إلى مطار بيروت ما أدى إلى إصابة نائب قائد قوة "اليونيفيل " في الجنوب الجنرال النيبالي شوك بهادور داكال.



وجاء ذلك احتجاجًا على منع طائرة إيرانية على متنها لبنانيون من الهبوط في مطار بيروت.





