وصول 24 أسيرا فلسطينيا من المبعدين إلى معبر رفح

وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوصول نحو 24 أسيرًا فلسطينيًا مُبعدًا، ضمن المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إلى معبر رفح.

وتستقبل مصر الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبد والمُبعدين بقرار من الاحتلال، وذلك بشكل مؤقت، لحين التوصل إلى اتفاق بشأن الدولة التي سيستقرون فيها نهائيًا.

وكان مكتب إعلام الأسرى أعلن في وقت سابق، أنه سيتم الإفراج عن 36 أسيرًا من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد و333 من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر 2023.

ومن جانبها، قالت حركة حماس إن "إطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين يؤكد أنه لا سبيل للإفراج عنهم إلا بالمفاوضات والالتزام باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار".

وشددت حماس على أنه "لا بدائل أمام إسرائيل للإفراج عن باقي الأسرى إلا بتنفيذ كامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدة أنها لن تسمح بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.