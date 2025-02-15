حماس تدين الشعارات العنصرية على ظهور الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، نبارك لأسرانا الأحرار ولعائلاتهم ولشعبنا الفلسطيني هذا الإنجاز الوطني الكبير على طريق التحرير والعودة.

وأضافت الحركة، هذه اللحظات التي نشهد فيها أسرانا الأبطال يعانقون الحرية هي خطوة جديدة في مسيرتنا الطويلة نحو القدس.

وأكدت حماس أن قضية تحرير الأسرى ستبقى على رأس أولويات الشعب الفلسطيني والمقاومة الباسلة ولن يكتمل النصر إلا بكسر قيدهم جميعًا.

وأشارت إلى أن الإفراج عن 3 أسرى للعدو يضعه أمام مسؤولية الالتزام بالاتفاق والبروتوكول الإنساني وبدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وأدانت حماس جريمة الاحتلال بوضع شعارات عنصرية على ظهور الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم السبت ومعاملتهم بعنف في انتهاك فاضح للقوانين الإنسانية.

وأطلقت إسرائيل، اليوم السبت، سراح 369 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، وقبل تسليمهم طلبت مصلحة السجون الإسرائيلية منهم ارتداء قمصان مكتوب عليها باللغة العربية "لا ننسى ولا نغفر"، وفق الصور التي نشرتها هيئة البث العبرية.

وتوعدت اسرائيل الأسرى الفلسطينيين بالملاحقة بعد الإفراج عنهم وذلك من خلال عبارات مخطوطة على ملابسهم التي وزعتها مصلحة سجون الاحتلال على من سيتم الافراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل.