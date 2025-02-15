البث العبرية: المستوى السياسي لم يكن على علم بقرار إلباس الأسرى الفلسطينيين هذا الزي

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية: إن هناك انتقادات في إسرائيل لمصلحة السجون بسبب الملابس التي ظهر بها الأسرى الفلسطينيون.

· وأفادت بأن المستوى السياسي لم يكن على علم بقرار مصلحة السجون بشأن إلباس الأسرى هذا الزي.

· واعتبرت البث العبرية أن إلباس الأسرى الزي مشكلة لأن إسرائيل تحاول الاستفادة من طريقة إفراج حماس عن الأسرى.

· وفيما سبق قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن إلباس الأسرى الفلسطينيين قمصانا كُتب عليها "لن ننسى ولن نغفر" تم بتوجيهات من مفوض مصلحة السجون.