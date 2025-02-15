البث العبرية: المستوى السياسي لم يكن على علم بقرار إلباس الأسرى الفلسطينيين هذا الزي
02:09 م السبت 15 فبراير 2025
وكالات
قالت هيئة البث الإسرائيلية: إن هناك انتقادات في إسرائيل لمصلحة السجون بسبب الملابس التي ظهر بها الأسرى الفلسطينيون.
· وأفادت بأن المستوى السياسي لم يكن على علم بقرار مصلحة السجون بشأن إلباس الأسرى هذا الزي.
· واعتبرت البث العبرية أن إلباس الأسرى الزي مشكلة لأن إسرائيل تحاول الاستفادة من طريقة إفراج حماس عن الأسرى.
· وفيما سبق قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن إلباس الأسرى الفلسطينيين قمصانا كُتب عليها "لن ننسى ولن نغفر" تم بتوجيهات من مفوض مصلحة السجون.
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