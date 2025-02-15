"غبي وصبياني".. جدل بإسرائيل بشأن ملابس الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم

القاهرة- مصراوي

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أمر مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، كوبي جاكوبي، بتغيير ملابس الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم واستبدالها بقمصان تحمل شعار نجمة داود، مع كتابة عبارة بالعربية: "لن ننسى ولن نغفر".

القرار قوبل بانتقادات حادة من مسؤولين إسرائيليين، إذ وصفه أحدهم بأنه "غبي وصبياني يعرض حياة الأسرى في غزة للخطر".

ووفقا لاتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، تم الإفراج اليوم السبت عن 369 أسيرًا فلسطينيًا، وهو العدد الأكبر حتى الآن. من بين هؤلاء، 36 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و333 أسيرًا اعتقلوا بعد هجوم 7 أكتوبر في غزة. مقابل 3 أسرى إسرائيليين ضمن المرحلة السادسة من الصفقة.

ووفقا لما نشرته القناة الـ12 العبرية، فقد برر مسؤول في مصلحة السجون الإسرائيلية هذا الإجراء بأنه خطوة مدروسة بالتنسيق مع جهات أمنية مختلفة، تهدف إلى التأثير على "الوعي العام"، وإيصال رسالة مزدوجة: الأولى على المستوى الدولي، بأن إسرائيل تطلق سراح الأسرى الفلسطينيين على عكس ما حدث في "الهولوكوست"، والثانية إلى الجمهور الإسرائيلي، مفادها أن "إسرائيل لن تنسى جرائم هؤلاء الأسرى، رغم الإفراج عنهم".

من جانبه، انتقد أريك باربينغ، الرئيس السابق لمنطقة القدس والضفة الغربية في جهاز الشاباك، هذه الخطوة بشدة وفقا للقناة العبرية، معتبراً أنها "تلحق ضررًا كبيرًا بصورة إسرائيل".

وأضاف أريك: "إسرائيل دولة قوية، ولا ينبغي لها أن تتصرف كما تفعل حماس. نشر هذه الصور لا يشكل تهديدًا للفلسطينيين، بل سيُنظر إليه بسخرية، كما أن الجمهور الإسرائيلي نفسه لن يجد فيه أي معنى حقيقي".

ومن بين الأسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم اليوم، أحمد البرغوثي، أحد مساعدي مروان البرغوثي، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة 13 مرة، بعد إدانته بقتل 12 إسرائيليًا وإصابة العشرات في هجمات خلال الانتفاضة الثانية، من بينها تفجير مطعم "سي فود ماركت" في تل أبيب عام 2002.

كما تم الإفراج عن مازن القاضي من مدينة البيرة، المحكوم بثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة و25 عامًا إضافيًا، لإدانته بنقل منفذ هجوم إطلاق نار على مطعم "سي فود ماركت"، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 35 آخرين.