"لن ننسى ولن نغفر".. إسرائيل تتوعد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم (صور)

وكالات

نشرت هيئة البث العبرية، صور لأسرى فلسطينيين قبل إطلاق سراحهم اليوم، إذ طلبت مصلحة السجون الإسرائيلية منهم ارتداء قمصان مكتوب عليها باللغة العربية "لا ننسى ولا نغفر".

وتوعدت اسرائيل الأسرى الفلسطينيين بالملاحقة بعد الإفراج عنهم وذلك من خلال عبارات مخطوحة على ملابسهم التي وزعتها مصلحة سجون الاحتلال على من سيتم الافراج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل.

ووزعت مصلحة السجون الإسرائيلية على 369 أسيرا فلسطينيا الذين سيخرجون اليوم” سترات” وطلبت منهم أن يلبسوها، مرسوم عليها نجمة "داود" ومكتوب عليها عبارة "لن ننسى ولن نغفر".