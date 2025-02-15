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زلزال يضرب جزيرة سانتوريني اليونانية

01:02 م السبت 15 فبراير 2025

زلزال- أرشيفية

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أثينا- (د ب أ)

سجل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي هزة أرضية حول جزيرة سانتوريني اليونانية في جنوب بحر إيجه.

وقال المركز على موقع التواصل الاجتماعي، إكس مساء أمس الجمعة "هناك هزة مستمرة إلى حد ما في منطقة سانتوريني. يبدو أنه لا يمكن رؤية أي شيء(لكن الوقت ليلا) ولكن يمكن سماع بعض الضوضاء".

وأضاف المركز "لا نعرف على وجه اليقين ما الذي يحدث". واستمرت الهزة الأرضية لعدة ساعات طبقا لرسوم بيانية، تم نشرها في المنشور.

وكان المعهد اليوناني للعلوم الجيوديناميكية في أثينا قد أعلن أنه تم تسجيل خمسة زلازل أخرى في المنطقة البحرية الواقعة بين جزيرتي سانتوريني وأمورجوس في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي.

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الزلازل جزيرة سانتوريني اليونانية أثينا
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