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ارتفاع عدد مصابي هجوم الدهس في ميونخ إلى 39 شخصا

12:39 م السبت 15 فبراير 2025

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ميونخ- (د ب أ)

ارتفع عدد مصابي هجوم الدهس الذي استهدف مظاهرة في مدينة ميونخ الألمانية أمس الأول الخميس إلى 39 شخصا، على الأقل.

وأعلنت سلطات الادعاء العام والشرطة اليوم السبت أن المزيد من الأفراد سجلوا أنفسهم كضحايا للهجوم أمس الجمعة.

وكانت الشرطة أعلنت أمس أن 36 شخصا أصيبوا في الهجوم، وبعضهم في حالة خطيرة.

وبحسب بيانات مسؤولين، فإن المشتبه به أفغاني يبلغ من العمر 24 عاما، واندفع بسيارته في مظاهرة، وألقت الشرطة القبض عليه.

واعترف المشتبه به أنه تعمد دهس متظاهرين مشاركين في المسيرة بسيارته، فيما أعرب محققون عن اعتقادهم أن الهجوم ينطوي على "دوافع إسلاموية".

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ألمانيا ميونخ هجوم الدهس
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